TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni sezonda koşan, pres yapan, hücum futbolu oynayan bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Geride kalan sezonda ligde 39 gol atıp 34 gol yiyen ve en az gol atan ve yiyen takımlar arasında yer alan bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni sezon öncesi takımın hücum yönünü geliştirmeye çalışıyor. 2017-18 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz’da başlayan ve Slovakya’da gerçekleştirilen 2’nci etap kamp çalışmalarıyla hazırlıklarına devam eden Trabzonspor’da Yanal, tempolu geçen antrenmanlarda takımın hücum yönünü geliştirecek programlara ağırlık veriyor.



YENİ TAKVİYELER ELİNİ GÜÇLENDİRECEK



Bu arada, kamp çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde Ersun Yanal, diğer yandan da gözünü yapılacak yeni takviyelere çevirdi. Şu ana kadar Kamil Ahmet, Bongonda ile Kucka’yı kadrosuna katan bordo mavililerde stoper, ofansif orta saha ile forvet hattına da takviye bekleyen Yanal, nokta atışı transferlerle elini güçlendirmek istiyor. Yanal’ın ayrıca yapılan yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecinden de memnun olduğu kaydedildi.



SARAL: FIRTINA SERT ESECEK



Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, transfer beklentisi içerisinde olan taraftarlara seslendi, “Her şey yolunda” dedi. Saral, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, “Trabzonsporlu kardeşlerim! Atın üzerinizdeki ölü toprağını. Her şey yolunda. Sözümüz söz. Fırtına sert esecek” ifadelerini kullandı.



KOMBİNE VE FORMA HÜSRANI



Yeni sezonda 25 bin kombine ve 100 bin forma satışı hedefleyen Trabzonspor’da taraftarların kombine ve formalara beklenen ilgiyi göstermemesi yönetimde hayal kırıklığı yarattı. 17 Temmuz’da yeni sezon için 33 bin kombineyi satışa sunan bordo mavililerde şu ana kadar yaklaşık 3 bin civarında kombine satışının gerçekleştiği kaydedildi. Yönetimin kombine satışlarında hüsran yaşadığı, forma satışlarının da beklenen seviyenin çok altında olduğu belirtildi.