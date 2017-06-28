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Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
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Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!

Yargıtay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın mahkumiyet kararını bozduğunu bildirdi.

Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!

Yargıtay Zekeriya Öz ve Mehmet Berk'in şikayetleri üzerine açıklan ceza davasında mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Fenerbahçe'den konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Zekeriya Öz ve Mehmet Berk’in şikayetleri üzerine Başkanımız Aziz Yıldırım aleyhine açılan ceza davasında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay’ın, mahkumiyet kararını Başkanımız Aziz Yıldırım’ın lehine bozması üzerine dosyayı İstanbul Anadolu 67. Asliye ceza mahkemesine göndererek yeni bir duruşma günü belirledi.

Davanın duruşması 21 Kasım 2017 tarihinde, saat 11.15’te yapılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aziz yıldırım #Mehmet Berk #Zekeriya Öz
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