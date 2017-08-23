Yasemin Adar, 75 kiloda dünya şampiyonu!
Yasemin Adar, 75 kiloda dünya şampiyonu!
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Yasemin Adar, 75 kiloda dünya şampiyonu!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar finalde Vasilisa Marzaliuk'u 5-4'lük skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu!

Yasemin Adar, 75 kiloda dünya şampiyonu!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde 55, 58, 63 ve 75 kiloda karşılaşmalar tamamlandı. Günün son maçında Türkiye'yi 75 kiloda temsil eden Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ile finalde karşılaştı. Yasemin Adar, rakibini 5-4'lük skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu!

Yasemin, Türkiye'ye Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran ilk Türk kadın sporcu oldu.

Öte yandan Yasemin Adar, zafer sonrasında evlilik teklifi aldı. Milli sporcu evlenme teklifini kabul etti.

Yasemin Adar, yarı finalde Estonya'dan Epp Mae'yi 8-5 ile yenmişti. Yasemin ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanının da sahibi. Habertürk

Etiketler; #dünya güreş şampiyonası
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