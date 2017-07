U 23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasemin Can 5 bin metrede altın madalya kazandı

U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda10 bin metreden sonra, 5 bin metrede de altın madalya kazanan Milli atlet Yasemin Can, Türkiye benim vatanım ve ben ailemle burada yaşlanacağım,''dedi.Polonya'nın Bydgoszcz kentinde bugün sona eren Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 10 bin Metre final yarışında 31.39.82 derecesiyle yarışı birinci sırada tamamlayan Yasemin Can rekor kırarak Avrupa Şampiyon olmuştu.Bugünkü yarışta ise can yarışmanın başından sonuna kadar önde gittiği 5 bin metre finalinde de altın madalyaya ulaşarak Dünya şampiyonası öncesi formda olduğunu gösterdi. Madalya töreninin ardından Doğan Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulunan Yasemin Can ''Türkiye Benim Vatanım ve Ben Burada Yaşlanacağım" diyerek şunları söyledi:''ilk defa Türkiye'de lisans çıkaran bir sporcuyum. Avrupa Şampiyonasında iki altın madalya ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Okul sporları yarışmalarından buralara geldim. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim henüz Türkiye'ye olan hizmetim daha bitmedi. Önümüzde çok daha büyük hedeflerimiz var. Ben Türk vatandaşıyım ve Türkiye'yi çok seviyorum. Ben ve ailem bu ülkede yani Türkiye'de yaşlanmak ve hizmet etmek istiyorum. Günü geldiğinde sporu bırakacağım ve ben ülkeme olan hizmetime inşallah antrenör olarak devam edeceğim,''diye konuştu.İngiltere'de yapılacak olan Dünya Atletizm şampiyonasında tek hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu ifade eden Can,''Polonya'da iki defa Milli Marşı okutmanın grurunu yaşıyorum. İnşallah İngiltere'de de yaşatırım''