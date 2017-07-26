Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, yayın gelirinden pay almaları gerektiğini ve bunun için mücadele edeceklerini söyledi.

Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğini yaklaşık 1 yıl önce kurduklarını belirterek, "Kulüplerin en büyük problemi mali konular. Gelirler konusunda ciddi sıkıntımız var." dedi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig için bir ihale gerçekleştirdiğini hatırlatan Günaydın, "Türkiye'de 600 milyon dolara ulaşan naklen yayın ihalesi oldu. Maalesef, 2. ve 3. Lig ile amatör kulüpler bundan faydalanamıyor. Dünyadaki örneklerinde alt liglere aktarılan para belli. Belli yüzdelerde ödemeler yapılıyor ama Türkiye'de 2. ve 3. Lig ile amatör kulüpler, bu paradan pay alamıyor. Bu payı alabilmek için ciddi bir mücadelemiz olacak. İnşallah hak ettiğimiz gelirin artırılarak, kulüplerimize aktarılmasıyla ilgili çalışmamız olursa, çok daha kaliteli bir lig oluşacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Cengiz Günaydın, 2. ve 3. Lig'de 90 kulübün 45 şehri temsil ettiğine değinerek, şunları kaydetti:



"Bu, inanılmaz bir rakam. Liglerde çok büyük camiaları barındırıyoruz. Seyirci ortalamamız, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in üstünde. Bu ligde 20-30 bin taraftara oynayan takımlar var. Çok ciddi ve köklü kulüpler mevcut. Her hafta 45 ayrı noktada binlerce insanı tribüne çekiyoruz. Bu ligler çok önemli fakat bu kulüpler istenen noktada ve göz önünde değil. Maçlarımız yayınlanmıyor. Bu konuda da TFF ile görüşmelerimiz oldu.



Amacımız, maçların ulusal kanalda yayınlanması. Bu sezon yayıncı kuruluş TFF 1. Lig maçlarını yayınlayacağı için devlet televizyonumuz olan TRT'de yer alabilir. Beklentimiz bu yönde. Onlarca şehir takımı, ilçe takımı ve semt takımı var. Eğer maçlarımız yayınlanırsa çok ciddi bir seyirci kitlesine ulaşılacağına inanıyorum.



Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Günaydın, alt liglerin göz önünde olmadığı için sorunlarının gündeme gelmediğini savunarak, "Aşağılar adeta yangın yeri. Göz önünde olsak, bu maçlarda olan biten veya hakem hataları, ülkenin gündemine gelebilir. Ülkenin spor kamuoyunda çok fazla yer işgal etmiyoruz. Maalesef ülkemizde spor haberlerinde sadece futbol haberleri verilir, onlar da Süper Lig'den ibarettir. Süper Lig haberleri günlerce tartışılır ama 2. ve 3. Lig'de neler olduğunu kimse bilmez. Bu liglerin artık ulusal kanallar tarafından yayınlanması istiyoruz. Bunu da TFF ve Sayın Bakanımızla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.