Tekirdağ'da 5 ülkeden gelen yelkenciler, 2’inci Cherry Club Cup yarışında kozlarını paylaştı. Türkiye Yelken Federasyonu katkılarıyla düzenlenen yarışı vatandaşlar ilgiyle izledi.

5 ülkeden geldiler, Tekirdağ’da denize açıldılar... Zorlu mücadeleyi yurttaşlar da ilgiyle izledi.Tekirdağ'da, 3’üncü Uluslararası Rodosto Cup Yelken Yarışları kapsamında 2’inci Cherry Club Cup yarışı düzenlendi.Tekirdağ Yelken Kulübü önünden yelkenleriyle 3 kilometre denize açılan sporcular arasında zorlu mücadeleler yaşandı.Yarışmada, ARM Urla Yelken Kulübünden Dennis Dhaese birinci oldu. İkinciliği İsveç'in LESS takımından Mrtina Carlsson, üçüncülüğü ise Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübünden Demir Dirik elde etti.Yarış, Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Yelken Temsilciliği ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenledi.