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Yelkenciler olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor

Yelken sporunu ülke geneline yaymak için çalışan Türkiye Yelken Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye yelken sınıfında altın madalya kazandırmayı hedefliyor.

Yelkenciler olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 5 bin yelken sporcusunun bulunduğunu ve bu sporu ülke geneline yaymak için çalıştıklarını belirtti. 

Akdurak, spora ve sporcuya olan desteklerin artmasıyla uluslararası yarışmalarda daha çok başarı geleceğine inandığını vurguladı.

Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Yelkende, Balkan, Avrupa ve dünya derecelerine olimpiyat derecesi eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Akdurak, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar olimpik bir madalyamız olmadı. En büyük idealimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye yelken sınıfında altın madalya kazandırmak.

Bütün alt yapımızı buna göre oluşturduk. Teknik ekiplerimizi oluşturduk ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Hem olimpik hem de genç

sınıflarımızda sıklıkla kürsülere çıkmaya başladık. Geçmişte de madalyalarımız vardı. Şimdi de sporcularımız uluslararası müsabakalarda madalya almaya

devam ediyor. Yelken sporumuz her geçen gün iyileşerek devam ediyor. Ama sürdürebilir başarılarda sadece 10-12 kulüpten çıkmasın, bütün Anadolu

kulüplerimizden başarılı sporcular çıksın istiyoruz. Onun için ülke genelinde su kenarı şehirlerimize bu sporu yaymak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Akdurak,yelkende Türkiye'deki sporcusu sayısını 100 binin üzerine çıkarmak istediklerini anlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #olimpiyat #yelken
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