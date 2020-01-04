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Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyurdu.

SPOR 04.01.2020, 12:52
Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Bifouma ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#Yeni Malatyaspor #thievy bifouma
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