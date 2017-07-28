Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli programlara katılmak için geldiği Rize'nin Derepazarı ilçesinde düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'in görevden ayrılmasını yorumladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir gazetecinin A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktör değişikliği ve tazminat maddesiyle ilgili görüşlerini sorması üzerine şunları kaydetti:



"Futbol Federasyonu özerk bir yapıya sahip. Kendilerinin yaptığı sözleşme de kendi aralarında yaptıkları bir imzadır. Çalışma ve protokoldür. Bu sorunları çözmek için Futbol Federasyonu ile Fatih Terim bir araya geldi. Bu sorunu kendi açılarından bir çözüme kavuşturdular. Bu krizi kendileri çözecektir. Bize düşen şudur; Fatih Terim, bu ülkede hem futbolcu hem teknik direktör olarak hem de yurt dışında çeşitli takımları çalıştırarak önemli başarılar elde etmiş bir teknik adamdır. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk sporu yoluna devam edecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Başka bir teknik adam gelecek. İnanıyoruz ki Türk futbolu bu süreçte yoluna devam edecek. Bizim söyleyeceğimiz bunlar. Diğer teknik konuları, Futbol Federasyonu ile Fatih Terim birlikte çözecektir."



Bak, sporda altyapıyla ilgili bir soruya ise, "Kulüpler altyapılara önem vermeli ve sporcu yetiştirmeli. Sporcu yetiştirmeden kulüplerin yaşaması mümkün değil. Sporcuların yetişmesi için altyapı yatırımı olanaklarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu modeli uygulayan kulüpler daha başarılı olacak ve taşıdıkları borç yüklerini de daha kolay yöneteceklerdir." diye yanıt verdi.

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