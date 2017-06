Trabzon Valiliği koordinesinde yürütülen "Her Göç Bir Hikayedir" projesi kapsamında ülkelerindeki zor koşullar nedeniyle göç etmek zorunda kalarak Trabzon'a yerleşen yaklaşık 300 genç ve çocuğa spor eğitimi verildi

Ülkelerindeki olumsuz koşullardan kaçarak Türkiye'de Trabzon'a yerleşen ailelerin çocukları, sporla tanıştırıldı.

Trabzon Valiliği koordinesinde, Göç İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor, Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüklerince ülkelerindeki zorluklar sebebiyle göç ederek Trabzon'a yerleşen ailelerin çocuklarına yönelik "Her Göç Bir Hikayedir" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında tespit edilen Suriye, Afganistan, İran, Irak ve diğer ülke vatandaşı ailelerin çocuklarına, kentteki spor tesislerinde yaklaşık 2 ay boyunca spor eğitimi verildi.

Ailelerinin seçtiği boks, futbol, voleybol ve tenis branşlarında eğitim alan yaklaşık 300 genç ve çocuk, hafta sonlarını spor yaparak geçirmenin keyfini çıkardı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'a ağırlıklı olarak Suriye, Afganistan, Irak, İran ve diğer ülkelerden gelen aileler ve çocuklarının, en iyi şekilde rahat etmeleri, ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kamu kurumlarının Göç İdaresi İl Müdürlüğü sevk ve idaresinde farklı katkılar sunduklarını söyledi.

Ülkelerinden gelen ailelerin her birinin göç etme zorunluluğunun bir hikayesi olduğunu bildiklerini dile getiren Yavuz, bu noktadan hareketle "Her Göç Bir Hikayedir" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Vali Yavuz, projeyle amaçlarının, ülkelerinden göç etmek zorunda kalarak Trabzon gelen yabancı misafirlerinin günlük yaşantılarında hem kendilerini rehabilite etmelerini sağlamak hem de boş zamanlarını iyi değerlendirmek suretiyle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Projeyle ilgili teklif kendisine getirildiğinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü sekreteryasında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile protokol hazırlanması ve bunun çerçevesinin belirlenmesi talimatını verdiğini anlatan Vali Yavuz, "16 branşta tekliflerinin alınmasını önerdiler. Ailelere ulaşıldı, gençlerin ve çocuklarının hangi branşta spor yapmak istediklerini sorduk. Buna göre değerlendirme yapıldı ve boks voleybol, futbol ve tenis ana branşlarında kursiyer çocuklarımız oluştu." dedi.



Malzeme desteği de verildi

Yavuz, söz konusu çocukların, yetkililerin gözetiminde hafta sonları uygun tesislerde spora başladığını, kendilerine valilik olarak spor malzemeleri konusunda destekte bulunduklarını kaydederek, bizzat takip ettiği bu projenin, yaklaşık 2 ay çok başarılı şekilde yürütülerek tamamlandığını aktardı.

Trabzon'da misafir ettikleri bu ailelerin çocuklarının, yaz spor okullarına da katılmalarını isteyen Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'da daha önce yaptığımız spor organizasyonları vesilesiyle ilimize kazandırılan spor tesislerimiz var. Trabzon halkımızın kullanma yüzdelerini artırmak istiyoruz. Bu vesileyle Trabzon'da misafir ettiğimiz ülke vatandaşlarının da bu spor tesislerini tanımasını istiyoruz. Bu proje onu da sağladı. Trabzon'da tesis olarak ne var, ne yok, bunların tamamını arkadaşlar tanıttılar, normal zamanda da buralardan yararlanacaklar."



"İnsanlığa da bir katkı bu"

"Her Göç Bir Hikayedir" projesinde başarılı sporcuların ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Yavuz, "Antrenör ve spor uzmanı arkadaşlarımızın tespitlerine göre çok başarılı sporcular var. Öz vatanlarına döndüklerinde en azından bu zaman dilimini iyi değerlendirmiş olacaklar. İnsanlığa da bir katkı bu. Projenin fikir olarak doğuşunda ve uygulamasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Yücel Yavuz, dünyada göç sorununun kalmamasını da temenni etti.

Projede yer alan gençler ve çocuklar ise Trabzon'da olmaktan ve spor yapmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.