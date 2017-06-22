"A Milli Basketbol Takımımızın 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek aday kadrosuna iki oyuncumuzun çağrılmasından büyük mutluluk ve onur duyuyoruz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, Kulüp Başkan Vekili Fatih Yamak, A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna 2 oyuncularının çağrılmasından büyük mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.



Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 kişilik milli takım aday kadrosuna oyuncuları Emircan Koşut ve Metin Türen'in de çağrıldığını hatırlattı.

Geçen sezon hayata geçirdikleri gençlik projesinin karşılığını milli takıma iki oyuncu vererek aldıklarını ifade eden Yamak,"Türk basketbolu ve milli takımlara genç yetenekleri kazandırma adına projemizi hayata geçirmiştik. İlk kez geçen sezon hayata geçirdiğimiz projemizin karşılığını aldık. 2017 Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takımımızın aday kadrosuna iki oyuncumuzun çağrılmasından büyük mutluluk ve onur duyuyoruz." diye konuştu.

Emircan Koşut ve Metin Türen'e güvendiklerini belirten Yamak, bu oyuncuların Giresun ve Yeşilgiresun Belediyespor isimlerini en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını kaydetti.

Gelecek sezonda da gençlik projesini sürdüreceklerini, kadro oluşumu için çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Yamak, "Mevcut gençlerimizden bazılarını kadromuzda tutmak istiyoruz. Onların yanına gelecek vaat eden yeni isimler kazandırarak, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturma hedefimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.