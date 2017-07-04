Kulüp menajeri Yılmaz: "Gençlere yönelik, 7-8 milli oyuncunun da yer alacağı kamp düzenleyeceğiz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un, 1999-2004 doğumlu gençlere yönelik 10 günlük kamp düzenleyeceği bildirildi.

Kulüp menajeri Ertan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezon hayata geçirilen "Gençlik Projesi"nin daha da yaygınlaşması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bu çerçevede, 1999-2004 doğumlu genç milli oyuncuların da yer aldığı kamp programı organize ettiklerini aktaran Yılmaz, "Geçen sezon gençlerden oluşan kadroyla ligde mücadele ettik ve basketbol camiasında adımızdan başarıyla söz ettirdik. Gençlere yönelik, 7-8 milli oyuncunun da yer alacağı kamp düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, kampın Sırp Başantrenör Dorde Sijan nezaretinde gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sporcular, günde iki antrenmanın yanı sıra eğitim programlarına da katılacak. Bu çalışmayla, Yeşilgiresun Belediyespor'un altyapısını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kamp, sonraki dönemlerde de devam edecek. Çok iyi bir antrenörle, altyapıya çok daha fazla önem veren bir kulüp hüviyetine bürüneceğiz."