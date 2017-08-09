Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor'a 10 milyon avroluk teklif yaptıklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor'a 10 milyon avroluk teklif yaptıklarını söyledi.

Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında sarı-lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Transferde biraz daha sabırlı davranılması gerektiğini belirten Yıldırım, "Emre Mor'a 2 milyonu kiralama, 8 milyonu bonservis olmak üzere 10 milyon avroluk teklif yaptık. Oyuncuya son teklifi dün yaptık, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Dört oyuncuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, dört oyuncuyla ilgili transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bu oyunculardan ikisinin bu hafta içinde geleceğini tahmin ettiğini dile getirdi.

Kalan iki oyuncuyla ilgili çalışmalarını sonraki haftada sürdüreceklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ayın sonuna kadar zamanımız var ve oyuncularla görüşüyoruz. Bu sene Süper Lig'de şampiyon olmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi yerde olmak için çalışıyoruz. Bu yönde bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Bir santrfor alacağız. Orta sahaya hücuma dönük oyuncu bakıyoruz."

Transfer konusunda ay sonuna kadar zamanları olduğunu ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın istemesi durumunda oyuncu takviyesine devam edeceklerini anlatan Yıldırım, "Sol bek konusunda şu anda önümüzde herhangi bir tablo yok ama olabilir. Lucas Lima, Santos'un oyuncusu. Santos oyuncuyu satmak istemiyor. Oyuncunun mukavelesi Aralık ayında bitiyor, durumu bu. Santos Kulübü şu anda oyuncuyu satmıyor ama önümüzdeki günlerde ne gelişir bilemem." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Ben Arfa'nın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesinin olduğunu hatırlattı.



"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"

Aziz Yıldırım, 2015-2016 sezonunda yaptıkları Van Persie transferinde, İtalyan menajer Giuliano Terraneo'nun oyuncunun sakatlığını kendilerinden sakladığını belirtti.

Hollandalı futbolcu konusunda hayal kırıklığı yaşamadıklarını ve oyuncunun kalitesinin tartışılmaz olduğunu savunan Yıldırım, "Van Persie, sakatlığından dolayı verimli olamadı. Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı. Mukaveleyi imzaladıktan sonra biz bunu anladık. Oyuncu şu anda elinden geleni yapıyor. Aykut hoca onu kazanmak istiyor, uğraşıyor. Bu seneyi böyle geçireceğiz. Bir santrfor alacağız. Gerekirse 1 tane daha alırız." ifadelerini kullandı.



"Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz"

Aziz Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz ama en büyük teşekkürü FETÖ operasyonları ve FETÖ suçlularını ortaya çıkardığı için ederiz." dedi.