Türkiye, 10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Kenya'daki turnuvada ülkemiz puan sıralamasında tarihinin en yüksek skoru olan 46 puan topladı.
Böylece 27 sporcuyla yarışan Yıldız Milli Atletizm Takımı, tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı geçirmiş oldu.
En önemli derece ise milli sporcu Mizgin Ay'dan geldi. Kızlar 100 metrede yarışan Ay altın madalya kazandı.
Bir diğer başarıyı ise Meryem Bekmez kaydetti. Kızlar 5 bin metre yürüyüşte Meryem Bekmez gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye'nin başarısına ilk 8'e girerek katkı sağlayan Türk sporcular ve dereceleri şöyle...
EKRAN YAZISI // İLK 8'E GİREN SPORCULARIMIZ
Mizgin Ay (kızlar 100 metre) - 1'inci
Meryem Bekmez (kızlar 5000 metre yürüyüş) - 2'nci
Mizgin Ay (kızlar 200 metre) - 3'üncü
Mesure Tutku Yılmaz (kızlar sırıkla atlama) - 4'üncü
Rümeysa Ökdem (kızlar yüksek atlama) - 4'üncü
Batuhan Hızal (erkekler çekiç atma) - 4'üncü
Murat Yalçınkaya (erkekler 2000 metre su engelli) - 5'inci
Alperen Karahan (erkekler gülle atma) - 6'ncı
Dünya Ezgi Sayan (kızlar çekiç atma) - 6'ncı
ulusal.com.tr
10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda genç atletlerden önemli bir başarı geldi. Türkiye turnuvayı 1'i altın, 3 madalyayla tamamladı. Milli sporcular şampiyonada 9 kategoride ilk 8'e girmeyi başardı.
Türkiye, 10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.
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