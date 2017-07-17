10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda genç atletlerden önemli bir başarı geldi. Türkiye turnuvayı 1'i altın, 3 madalyayla tamamladı. Milli sporcular şampiyonada 9 kategoride ilk 8'e girmeyi başardı.

Türkiye, 10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.



Kenya'daki turnuvada ülkemiz puan sıralamasında tarihinin en yüksek skoru olan 46 puan topladı.



Böylece 27 sporcuyla yarışan Yıldız Milli Atletizm Takımı, tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı geçirmiş oldu.



En önemli derece ise milli sporcu Mizgin Ay'dan geldi. Kızlar 100 metrede yarışan Ay altın madalya kazandı.



Bir diğer başarıyı ise Meryem Bekmez kaydetti. Kızlar 5 bin metre yürüyüşte Meryem Bekmez gümüş madalyanın sahibi oldu.



Türkiye'nin başarısına ilk 8'e girerek katkı sağlayan Türk sporcular ve dereceleri şöyle...



EKRAN YAZISI // İLK 8'E GİREN SPORCULARIMIZ



Mizgin Ay (kızlar 100 metre) - 1'inci



Meryem Bekmez (kızlar 5000 metre yürüyüş) - 2'nci



Mizgin Ay (kızlar 200 metre) - 3'üncü



Mesure Tutku Yılmaz (kızlar sırıkla atlama) - 4'üncü



Rümeysa Ökdem (kızlar yüksek atlama) - 4'üncü



Batuhan Hızal (erkekler çekiç atma) - 4'üncü



Murat Yalçınkaya (erkekler 2000 metre su engelli) - 5'inci



Alperen Karahan (erkekler gülle atma) - 6'ncı



Dünya Ezgi Sayan (kızlar çekiç atma) - 6'ncı



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