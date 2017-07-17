Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Arda Turan, Twitter'dan açıkladı
Arda Turan, Twitter'dan açıkladı
Doktorlar gözaltına alındı
Doktorlar gözaltına alındı
Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi

Yıldız atletlerden önemli başarı

10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda genç atletlerden önemli bir başarı geldi. Türkiye turnuvayı 1'i altın, 3 madalyayla tamamladı. Milli sporcular şampiyonada 9 kategoride ilk 8'e girmeyi başardı.

Yıldız atletlerden önemli başarı

Türkiye, 10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Kenya'daki turnuvada ülkemiz puan sıralamasında tarihinin en yüksek skoru olan 46 puan topladı.

Böylece 27 sporcuyla yarışan Yıldız Milli Atletizm Takımı, tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı geçirmiş oldu.

En önemli derece ise milli sporcu Mizgin Ay'dan geldi. Kızlar 100 metrede yarışan Ay altın madalya kazandı.

Bir diğer başarıyı ise Meryem Bekmez kaydetti. Kızlar 5 bin metre yürüyüşte Meryem Bekmez gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin başarısına ilk 8'e girerek katkı sağlayan Türk sporcular ve dereceleri şöyle...

EKRAN YAZISI // İLK 8'E GİREN SPORCULARIMIZ

Mizgin Ay (kızlar 100 metre) - 1'inci

Meryem Bekmez (kızlar 5000 metre yürüyüş) - 2'nci

Mizgin Ay (kızlar 200 metre) - 3'üncü

Mesure Tutku Yılmaz (kızlar sırıkla atlama) - 4'üncü

Rümeysa Ökdem (kızlar yüksek atlama) - 4'üncü

Batuhan Hızal (erkekler çekiç atma) - 4'üncü

Murat Yalçınkaya (erkekler 2000 metre su engelli) - 5'inci

Alperen Karahan (erkekler gülle atma) - 6'ncı

Dünya Ezgi Sayan (kızlar çekiç atma) - 6'ncı

ulusal.com.tr

Etiketler; #yıldız atletler
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Amiral Soner Polat yazdı: Belki bazılarına acı gelecek ama söylemek zorundayız!
Sonraki Haber
Borsadan sıfırların atılması bu hafta görüşülecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.