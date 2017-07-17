10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nı, biri altın, 3 madalyayla tamamlayan Türkiye, puan sıralamasında tarihinin en yüksek skoru 46 puan topladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 27 sporcuyla yarışan Yıldız Milli Atletizm Takımı, tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı geçirdi.



Milli atlet Mizgin Ay dünya şampiyonu



Bu organizasyon öncesi Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde 4 madalya (bir altın, 3 gümüş) kazanan Türkiye, bunlara 3 tane daha ekledi. Daha önceki katılımlarında, puan barajı olan ilk 8'e en fazla 3 atlet sokabilen Türkiye, 9 sporcunun ilk 8'e girdiği şampiyonada, tarihinin en yüksek skoru 46 puana ulaştı.



Bunda en büyük pay, kızlar 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazanan Mizgin Ay ve kızlar 5000 metre yürüyüşte gümüş madalya alan Meryem Bekmez'in oldu.



2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda ilk 8'e giren Türk sporcular ve dereceleri şöyle:



Mizgin Ay (kızlar 100 metre) - Birinci



Meryem Bekmez (kızlar 5000 metre yürüyüş) - 2'nci



Mizgin Ay (kızlar 200 metre) - 3'üncü



Mesure Tutku Yılmaz (kızlar sırıkla atlama) - 4'üncü



Rümeysa Ökdem (kızlar yüksek atlama) - 4'üncü



Batuhan Hızal (erkekler çekiç atma) - 4'üncü



Murat Yalçınkaya (erkekler 2000 metre su engelli) - 5'inci



Alperen Karahan (erkekler gülle atma) - 6'ncı



Dünya Ezgi Sayan (kızlar çekiç atma) - 6'ncı