Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı Antrenörü Çınar, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri 2 altın ve 4 bronz madalyanın mutluluğunu yaşadıklarını ve başarılarını 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiklerini söyledi.

Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri 2 altın ve 4 bronz madalyanın mutluluğunu yaşadıklarını ve başarılarını 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiklerini söyledi.



Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceleri AA muhabirine değerlendiren Ahmet Çınar, çok verimli bir organizasyonu geride bıraktıklarını dile getirdi.



Şampiyonaya yıldızlar kategorisinde katılan 13 sporcudan 6'sının madalya alarak kendilerini gururlandırdığını anlatan Çınar, "Sporcularımızdan 46 kiloda Melike Güneş, 50 kiloda Kardelen Çinkaya, 63 kiloda Gülcan Argan ve 70 kiloda Ece Manavoğlu bronz madalya aldı. 80 kiloda Sena Erdoğan ve +80 kiloda Büşra Işıldar altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Elde edilen sonuçlar bizler için gurur verici. Yıldız kızlarımız Avrupa'yı salladı." diye konuştu.



"Elde ettiğimiz başarıları şehitlerimize armağan ediyoruz"



Şampiyonaya giderken hem teknik kadronun hem de sporcuların 15 Temmuz şehitlerini akıllarından çıkarmadığını ifade eden Çınar, "Birkaç gün sonra hain darbe girişimi 15 Temmuz'un yıl dönümü olacak.



Sporcularımız Avrupa'da ringe çıkarken tüm şehitlerimizi aklından çıkarmıyor. Yumruğunu 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz için sallıyor. Elde ettiğimiz başarıları şehitlerimize armağan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.