THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, "Yılın başantrenörü" seçildi.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, "Yılın başantrenörü"ödülüne layık görüldü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Obradovic'in, THY Avrupa Ligi'nde 2005 yılından bu yana eski Rus başantrenör Alexander Gomelsky adına verilen "Yılın başantrenörü" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.



THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'u ilk kez Avrupa'nın zirvesine taşıyarak kariyerinde bu organizasyonda 9. kez mutlu sona ulaşan Sırp çalıştırıcı, ayrıca bu ödüle 3 defa layık görülen ilk başantrenör olarak tarihe geçti.



Eski takımı Panathinaikos'un başında 2007 ve 2011'de bu ödülü kazanan Obradovic, organizasyonda yer alan ekiplerin başantrenörleri tarafından 2016-2017 sezonunun da en iyisi seçildi.



Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini de geride kalan günlerde THY Avrupa Ligi'nde "Yılın yöneticisi" unvanını elde etmişti.



"Yılın başantrenörü" oylamasında Zeljko Obradovic'in ardından Ioannis Sfairopoulos (Olympiakos) ikinci olurken, üçüncü sırayı Sito Alonso (Baskonia) ile Sarunas Jasikevicius (Zalgiris) paylaştı.