Yukatel Denizlispor, Tunuslu stoper Ben Youssef ile sezon sonuna kadar anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Tunuslu stoper Syam Ben Youssef'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 30 yaşındaki Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Caen'den lacivert-beyazlı kulübe 6 Temmuz 2017'de 3 yıllığına imza atan Ben Youssef, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol attı.