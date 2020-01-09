Yukatel Denizlispor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, ara transfer döneminde görüştükleri 6 futbolcunun bulunduğunu, bunlardan iki ya da üçü ile masaya oturmak istediklerini ifade etti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile transfer konusunda görüştüklerini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Hocamız bu işin duayenlerinden birisi. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Ama ligde kaldıktan sonra yukarısı için de bir hedefimiz var. Ligde ilk beşte bulunan takımlarla aramızdaki puan farkı 7-8. Yani 2 maç kazansak üst sıralardayız. Onun için hedefimizde sapma yok. Hedefi ilk 5 koyduk, ama kimse kafamıza silah dayayıp 'ilk 5 yapın' demiyor. Bizim için Denizlispor'un Süper Lig'de her zaman var olması önemli. Bizim diğer takımlardan ne eksiğimiz var. Denizlispor, gelecek yıllarda bugün Sivasspor'un olduğu yerlerde olabilir diye düşünüyorum."

Çetin, Antalya'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında görüşmeler yaptıklarını, sistemdeki hataların en aza nasıl indirilebileceği konusunda fikir alış verişinde bulunduklarını da belirtti.

"73 karar VAR'a gitmiş ve bunun sadece 4'ü doğru çıkmış. Demek ki bugüne kadar 69 karar birisinin canını yakıyormuş." diyen Çetin, bu sistemin büyük faydasının olduğunu ifade etti.

"Bazı takımların bir futbolcusuna eşit bir bütçemiz var"

Denizlispor'un 10 milyon avroluk bütçeye sahip olduğunu bildiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bazı takımların bir futbolcusuna eşit bir bütçemiz var. Bu konuda da iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Borcumuz 26 milyon liraya düşmüştü. Her gün 250 bin lira ödememiz var. Maç kazanırsak bu parayı alıyoruz. Aylık 7,5 milyon lira ödememiz var. Kasım sonu itibarıyla tüm futbolcu maaşlarının hepsini ödedik. Federasyona giden arkadaşların ücretlerini ödeyip, transfer yasağını kaldıracağız. Futbolcuların aralık maaşları dışında 1 lira alacakları yoktur."

Çetin, ligin 18. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından en az 1 puanla dönmeyi hedeflediklerini de bildirdi.