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Yüzmede altın madalya

Milli yüzücü Ümit Can Güreş, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa gençler şampiyonu oldu

Yüzmede altın madalya

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ümit Can Güreş, erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazandı

İsrai̇l'in Netanya kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki yarışmalar tamamlandı.

Erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Ümit Can Güreş, 23.72 saniyeyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer Türk sporcu Gülşen Beste Samancı ise kadınlar 50 metre kurbağalama finalindeki 31.73 saniyelik zamanıyla 4. sırayı aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası #Gülşen Beste Samancı #Ümit Can Güreş #yüzme
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