ABD'de düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 7 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Indianapolis kentinde 23-28 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonada 7 sporcu, madalya için yarışacak.
Aykut Çelik, Bahar Oktay, Fatih Yıldırım, İbrahim Aksoy ve Yasin Atıl'ın antrenör olarak yer aldığı kafileye davet edilen sporcular şöyle:
Aleyna Özkan, Elçin Türkmenoğlu, Gülşen Beste Samancı, İlayda Kargın, İmge Roza Erdemli, Selen Özbilen ve Ümitcan Güreş.
ABD'de düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 7 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
ABD'de düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 7 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
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