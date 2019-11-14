Zafer maçımız olsun! Türkiye İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi canlı yayınlanacak

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ile bir beraberlik elde eden ve 19 puan toplayan ay-yıldızlılar, son düzlüğü kayıpsız atlatmak istiyor. Milliler, grupta tek yenilgisini aldığı İzlanda karşısında bir puan elde ederse, H Grubu'nu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve şampiyona bileti alacak. Milli takım, İzlanda'yı yenerse, şampiyonaya katılım hakkı yanında, H Grubu'nu lider bitirmek için de büyük avantaj yakalayacak.

Milli takımımız, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oldukça başarılı bir performans sergilediği H Grubu'nda 8 maç oynadı ve kalesinde yalnızca 3 gol gördü. İzlanda'dan iki, Fransa'dan bir gol yiyen ayyıldızlılar, diğer 6 maçta ise kalesini gole kapadı. Milliler, grupta oynadığı her maçta gol kaydetmeyi başarırken, toplamda da 16 gol buldu.

BEŞ YIL SONRA TÜRK TELEKOM STADI'NDA

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda maçıyla birlikte bin 825 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda sahaya çıkacak. Son iki iç saha maçını Ülker Stadyumu ve Vodafone Park'ta oynayan milliler, bu kez Türk Telekom Stadı'nda mücadele edecek. Milli takım, bu stattaki son maçını 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014 tarihinde Kazakistan ile oynamış ve mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı.

Şenol Güneş, milli takım teknik direktörü unvanıyla Türk Telekom Stadı'na ilk kez ayak basacak. Öte yandan, milliler, Türk Telekom Stadı'nda geride kalan 7 karşılaşmada 4 kez galip gelirken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Bir maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 11 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

GÜNEŞ: LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ

MİLLİ takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, bugün İstanbul'da İzlanda ile yapacağımız müsabaka öncesi Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından yayımlanan maç kitabında görüşlerini aktardı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Güneş, Andorra ve Arnavutluk maçlarıyla başlayan ‘İstanbul üçlemesinin' İzlanda'ya karşı alınacak galibiyetle taçlanacağına inandığını belirtti.

H Grubu'ndaki son iki maça liderlik koltuğunda girmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Güneş, "Son dünya şampiyonu Fransa'yı grupta yenmeyi başaran tek ekip olan A Milli Takımımız, ekim ayındaki deplasman maçında da rakibiyle berabere

kalarak yerli-yabancı tüm spor kamuoyunun takdirini kazandı. Bize yapılan övgüler yalnızca pozitif saha sonuçlarına dönük değildi. Oyuncularımızın azmi, öz güveni ve takım ruhu büyük beğeni aldı. Başarılı savunmamızla, elemelerin en az gol

yiyen takımlarından biri olduk. Geldiğimiz noktada, finallere yalnızca bir adım uzaklıktayız" ifadelerini kullandı.

İzlanda karşısında alınacak bir puanın dahi finallere katılma yolunda yeterli olacağını aktaran 67 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti: "Biz, kalpleri vatan ve milli forma sevgisiyle dopdolu, yetenekli olduğu kadar disiplinli oyuncu grubumuzla daha önce yapılmayanı yapıp, grup lideri olarak finallere gitmek istiyoruz. İzlanda, birçokları tarafından bize ters geldiği düşünülen bir takım. Ancak her maçın havası değişik olur. Bugünün koşulları ile haziran ayındaki maçın koşulları arasında büyük fark var."