15 yaşında olmasına karşın İşitme Engeliler Olimpiyatları'nda büyükler kategorisinde mücadele eden İpek Erçin, Kadın Milli Takımı'yla olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda judo branşında kadınlarda takım halinde üçüncü olan Türk Milli Takımı'nda yer alan 15 yaşındaki İpek Erçin, zayıflamak için başladığı bu spor dalında olimpiyat madalyası kazanmanın gururunu yaşadı.



Samsun'da düzenlenen oyunlarda judo branşında Türkiye'yi temsil eden Dilek Altın, Münife Aydın, İpek Erçin, Didem Erel, Ayşe Kesiktaş, Zehra Özbey ve Serpil Yavuz'dan oluşan Kadın Milli Judo Takımı, üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırmayı başardı.



Kadroda yer alan sporculardan 15 yaşındaki İpek Erçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zayıflamak amacıyla judoya başladığını belirterek, antrenörü Ferdi Büyükkuşçular tarafından yeteneğinin keşfedildiğini anlattı.



Erçin, "Olimpiyatlarda her ülkeden sporcular vardı. Hepsiyle güzel diyaloglarımız oldu. Bu gururu herkes yaşamalı. Takım halinde üçüncü olduk, çok sevinçliyim. Hedefim önümüzdeki olimpiyatlarda altın madalyayı Türkiye'ye getirmek." diye konuştu.





"Kızım her zaman azimli olduğu için sporda da başarısını gösterdi"



Baba Eşref Erçin, kızının olimpiyatlarda elde ettiği başarıdan ötürü mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Kızım kısa sürede bu başarıyı elde etti. Bundan sonraki olimpiyatlarda altın madalya kazanmasını istiyoruz." dedi.



Anne Hatice Erçin ise kızının fazla kilolarından kurtulmak için judoya başladığını ve sonrasında ise bu sporu sevdiği için devam ettiğini dile getirerek, "Kızım her zaman azimli olduğu için sporda da başarısını gösterdi." ifadesini kullandı.



"Hayata daha iyi bağlanmaya başladı"



Antrenör Ferdi Büyükkuşçular da sporcusunun yeteneğini kısa sürede fark ettiğini belirterek, "Şampiyon olduktan sonraki dönemde İpek'in spora bakışı daha profesyonel oldu. Daha iyi idmanlar yapmaya, hayata daha iyi bağlanmaya başladı." diye ekledi.