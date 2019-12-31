Zayıflamak için başladığı karatede Balkan şampiyonu oldu

Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mustafa Aydemir, beş yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için ailesinin de teşvik etmesiyle spor yapmaya başladı.

Mustafa Aydemir'in karatede yetenekli olduğunu fark eden Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri, kendisini bu branşa yönlendirdi.

Hem kilo veren hem de karatede kendini geliştiren Aydemir, son olarak Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ümitler ferdi +70 kilo kumitede birinci olmayı başardı.

Aydemir, kilo vermek için başladığı karatede yaşadığı şampiyonluklardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Şimdi önündeki hedefin Avrupa şampiyonluğu olduğunu anlatan Mustafa Aydemir, "Ailem ve antrenörlerim hep beni teşvik etti. Onların da desteğiyle spora daha sıkı sarıldım. Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda hem ümitler ferdi kumitede şampiyon oldum hem de takım kumitede şampiyon olduk. Hedefim A Milli Takım'a girip olimpiyat şampiyonu olmak." diye konuştu.

Aydemir'in antrenörleri Kıvrak çifti

Milli sporcuya çalışmalarında, antrenörleri Reyhan Koşar Kıvrak ve Mustafa Kıvrak çifti destek veriyor.

Antrenör Reyhan Koşar Kıvrak, Aydemir'in karateye olan yeteneğini hemen fark ettiklerini vurguladı.

Sporcunun bir yıllık çalışmanın ardından Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını aktaran Reyhan Koşar Kıvrak, şöyle konuştu:

"Ümit gençlerde Türkiye şampiyonluğunun ardından Makedonya'da Balkan şampiyonu oldu. Şubat ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda birincilik bekliyoruz. Mustafa, hastayken bile antrenmana gelen bir sporcu. Antrenman yapmadığı zaman vicdan azabı çeken bir çocuk. Hiçbir antrenmanı kaçırmayan, hayatımda gördüğüm en efendi sporculardan biri. Bunu milli takım antrenörlerimiz de söylüyor. Mustafa ile gurur duyuyoruz."

Antrenör Mustafa Kıvrak ise Aydemir'in karateyle uğraşırken derslerini de aksatmadığını dile getirdi.

Mustafa'nın disiplinli ve azimli çalıştığını belirten Kıvrak, "İlk hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Ondan sonra inşallah seneye dünya, belki 2024'te olimpiyat şampiyonluğu. Eşimle birlikte 150'nin üzerinde öğrenciyle çalışıyoruz. Sadece Mustafa değil, 7-8 milli sporcumuz var. Miniklerde ve yıldızlarda balkan şampiyonlarımız var. Bu bir sevda işi. Yaptığımız işten keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise kurum bünyesinde yaklaşık 700 sporcularının bulunduğunu ve toplumun her kesimine spor yaptırmayı amaçladıklarını vurgularken, "Mustafa'nın aldığı gibi güzel sonuçlarla da mutlu oluyoruz. Ailesiyle birlikte, Mustafa'nın sonuna kadar destekçisiyiz. İnşallah onu örnek alan diğer sporcularımız da güzel başarılara imza atar." şeklinde görüş belirtti.