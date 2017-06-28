Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Milli sporcu Zeliha Ağrıs altın madalya kazandı

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, altın madalyanın sahibi oldu.



Güney Kore'nin Muju kentinde devam eden şampiyonada, Nur Tatar Askari'den sonra Türkiye'ye ikinci altın madalyayı Zeliha Ağrıs kazandırdı.



İlk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaşındaki Zeliha, kadınlar 53 kilo yarı finalinde Özbek Dinorahon Mamadibragimova ile karşılaştı.



Avrupa üçüncülüğü bulunan milli tekvandocu, son raunda 5-1 geride girmesine rağmen rakibini 11-7 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Rus sporcudan rövanşı aldı



Zeliha, finalde geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda yenildiği Rus Tatiana Kudashova ile karşı karşıya geldi.



Son Avrupa şampiyonu Rus sporcuyu 11-8 mağlup eden Zeliha, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.



Milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da hanesine 120 puan ekleyerek büyük bir avantaj elde etti.



Madalya şansını kaybettiler



Şampiyonada bugün elemelerde mücadele eden 3 milli tekvandocu, madalya şansını kaybetti.



Kadınlar 73 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sude Bulut, ilk turda Kazakistan adına mücadele eden Cansel Deniz'i 13-10 yendikten sonra ikinci turda olimpiyat şampiyonu Hırvat Milica Mandic'e 5-3 mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.







Erkekler +87 kiloda Serdar Yüksel, ilk turda Yunanistan'dan Athanasios Nikolaidis'i 8-7 geçmesine rağmen ikinci turda dünya şampiyonu Özbek Dmitriy Shokin'e 12-0 boyun eğerek elendi.



87 kiloda mücadele 18 yaşındaki milli tekvandocu Hasan Can Lazoğlu da ilk turda Bosna Hersek'ten Armin Gredic'e 23-21 yenilerek şampiyona dışında kaldı.



Şampiyonanın 6. gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda ise Hakan Reçber madalya için tatamiye çıkacak.