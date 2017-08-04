Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Türk güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

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Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Türk güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.



Zeynep Yetgil; Belaruslu, Avusturyalı, Kazak ve Tunuslu rakiplerini yenerek Türkiye'ye bayanlarda tek madalyayı kazandıran isim oldu.



Zeynep Yetgil, geçen hafta Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Saraybosna'da Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazanmıştı.

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