Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Türk güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.Kaynak: DHA
Zeynep Yetgil; Belaruslu, Avusturyalı, Kazak ve Tunuslu rakiplerini yenerek Türkiye'ye bayanlarda tek madalyayı kazandıran isim oldu.
Zeynep Yetgil, geçen hafta Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Saraybosna'da Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazanmıştı.
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