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Zeynep Yetgil, Dünya 3'üncüsü oldu

Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Türk güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

Zeynep Yetgil, Dünya 3'üncüsü oldu
Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Türk güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.
 
Zeynep Yetgil; Belaruslu, Avusturyalı, Kazak ve Tunuslu rakiplerini yenerek Türkiye'ye bayanlarda tek madalyayı kazandıran isim oldu.

Zeynep Yetgil, geçen hafta Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Saraybosna'da Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: DHA
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