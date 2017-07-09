İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

İzmir Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu

Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Aydın Didim'de yapılan ve 14 spor kulübünün mücadele ettiği finallerde avladıkları balıklarla en yüksek puanı alan İzmir Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu.
Aydın Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübü ikincilik kürsüsüne çıkarken, Bursa Çalıkuşu Gençlik Spor Kulübü ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
Şampiyonada bireysel sıralamada ilk üçe giren en başarılı sporcular ise Türkiye şampiyonu ve Türkiye ikincisi takımlardan çıktı.
İzmir Bayraklı Belediyesi Spor Kulübünden Recep Aslan en yüksek puanı alarak şampiyonanın en başarılı sporcusu olurken, Aydın Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübünden Hüseyin Taşdibi ikinciliği, yine aynı spor kulübünden Melih Turan Aydıner de organizasyonu 3. sırada tamamladı.
Açık denizde 5 saat süren ve tüpsüz dalışlarla gerçekleştirilen müsabakalarda avlanan balıkların sahildeki tartı işlemi sonrasında şampiyon, dereceye giren kulüpler ve en başarılı sporcular belirlendi.
Didim Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren kulüplere madalyaları verildi.
Şampiyonanın sonuçlarına göre, A Milli Takım kampına girecek sporcular da belirlenecek.
TSSF Zıpkınla Balıkavı A Milli Takımı, 13-17 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda yarışacak.
TSSF Başkanı Şahin Özen yaptığı açıklamada şampiyonluğu kazanan ve dereceye giren kulüpleri kutlayarak, teşekkür etti.
Özen, Avrupa-Afrika Şampiyonası'na katılacak milli takıma hazırlık sürecinde her türlü desteği vereceklerini belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası #Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu #TSSF Başkanı Şahin Özen #İzmir Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Arıcılar çiçek balında ilk hasadı yaptı
Sonraki Haber
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.