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Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarına 28 maçla devam edildi.

Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kupada yapılan 28 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Sinopspor-Erbaaspor: 1-1 (5-4 penaltılarla)
1461 Trabzon-Arsinspor: 0-0 (4-5 penaltılarla)
Ofspor-Yomraspor: 2-1
Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor: 1-2
12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 (2-3 penaltılarla)
Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor: 1-2
Cizrespor-Yüksekova Belediyespor: 1-0
Düzcespor-Kocaelispor: 1-0
Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor: 2-2 (3-1 penaltılarla)
Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor: 1-0
Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor: 0-2
Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor: 0-4
68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor: 0-1
Payasspor-Kırıkhanspor: 1-0
Osmaniyespor-Erzin Belediyespor: 2-3
Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor: 0-2
Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor: 1-0
Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor: 1-0
Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor: 2-1
Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor: 2-1
Tire 1922-Turgutluspor: 2-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-2
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003: 1-2
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor: 0-2
Muğlaspor-Aydınspor 1923: 1-0
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 2-1
Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa: 0-1
Karşılaşmalarda rakiplerini eleyen takımlar kupada 3. tura yükseldi. Dün yapılan maçlarda Edirnespor, Kars 36, Van Büyükşehir Belediyespor ve Diyarbekirspor 3. tura çıkmıştı.
Kupada yarın Baysal İnşaat Düzyurtspor ile Artvin Hopaspor arasında yapılacak maçla 2. tur müsabakaları tamamlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası
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