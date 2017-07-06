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Zirveyi sonuçsuz bırakan talepler

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve bugün başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.

Zirveyi sonuçsuz bırakan talepler

Görüşmede Sneijder'in ayrılmak için bonservisinin yanı sıra 2 milyon avro istediği, sarı-kırmızılı yönetimin ise geçen sezon Hollandafutbolcuya kesilen 2.2 milyon avroyu talep ettiği bildirildi.

Tarafların yarın tekrar bir araya geleceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Galatasaray #Dursun Özbek #Hollanda #futbol #wesley snerijder
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