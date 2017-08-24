Manchester United'la sözleşmesi sona eren İsveç'li golcü Zlatan İbrahimovic'in geleceği belli oldu. Yıldız futbolcu United ile yeniden anlaşma sağladığını açıkladı.
Buna göre Manchester United'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Zlatan, yeni sezonda Rooney'den boşalan 10 numaralı formayı giyecek.
Öte yandan Twitter hesabından 'Şeytan' figürünün de yer aldığı fotoğrafını paylaşan Zlatan, forvet bölgesinde Lukaku ile rekabete girecek.
ulusal.com.tr
Zlatan İbrahimovic, Manchester United ile sözleşme imzaladığını duyurdu
Manchester United'la sözleşmesi sona eren İsveç'li golcü Zlatan İbrahimovic'in geleceği belli oldu. Yıldız futbolcu United ile yeniden anlaşma sağladığını açıkladı.
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