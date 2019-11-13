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Spotify'dan flaş 'Mekanın Sahibi' kararı! Norm Ender'den ilk açıklama
Medya
13.11.2019, 01:52
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Spotify, ünlü rapçi Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırmıştı
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#Hakkari
#toplantı
#izmir
#AKP
#chp
#istanbul
#Bülent Esinoğlu
#polis
#kampanya
#Merkel
#iran
#fetö
#pyd
#Atiba
#türkiye
#Kuşatma
#saadet partisi
#konyaaltı
#Akdeniz Üniversitesi
#vefa