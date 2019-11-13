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Spotify'dan flaş 'Mekanın Sahibi' kararı! Norm Ender'den ilk açıklama

Medya 13.11.2019, 01:52
Spotify'dan flaş 'Mekanın Sahibi' kararı! Norm Ender'den ilk açıklama
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Spotify, ünlü rapçi Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırmıştı