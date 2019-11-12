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Spotify'dan yeni karar! 'Mekanın Sahibi' geri geldi! Norm Ender'den ilk açıklama

Medya 12.11.2019, 21:11
Spotify'dan yeni karar! 'Mekanın Sahibi' geri geldi! Norm Ender'den ilk açıklama
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Spotify, ünlü rapçi Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırmıştı