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İstanbul'da büyük operasyon

Amiral Soner Polat, Ulusal Kanal'da

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat Haber Merkezi'nde

Amiral Soner Polat, Ulusal Kanal'da

ABD  kimyasal  kullanılacak bahanesiyle Süriye’de nasıl bir komplo peşinde

ABD , Suriye'deki PKK/PYD ‘nin Sivil Meclisini tanıyacak mı?

ABD Türkiye’ye nasıl bir mesaj veriyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin sözde bağımsızlık referandumuna Türkiye’de kimler neden suskun kalıyor

Kıbrıs Müzakereleri başladı. Nasıl bir sonuç bekleniyor.

Türkiye’nin çevresinde kaos devam ederken İç siyasetteki gelişmeler…

CHP’nin Adalet yürüyüşüne PKK’nın destek açıklaması Ne anlama geliyor…
 
Oğuz Polatbilek soruyor

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Emekli Tümamiral Soner Polat Türkiye'nin milli siyasetlerini anlatıyor

Haber Merkezi bugün 20.30'de Ulusal Kanal'da

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #soner polat
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