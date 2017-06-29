ABD kimyasal kullanılacak bahanesiyle Süriye’de nasıl bir komplo peşinde
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Oğuz Polatbilek soruyor
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Emekli Tümamiral Soner Polat Türkiye'nin milli siyasetlerini anlatıyor
Haber Merkezi bugün 20.30'de Ulusal Kanal'da
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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat Haber Merkezi'nde
ABD kimyasal kullanılacak bahanesiyle Süriye’de nasıl bir komplo peşinde