Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat Haber Merkezi'nde

ABD kimyasal kullanılacak bahanesiyle Süriye’de nasıl bir komplo peşinde



ABD , Suriye'deki PKK/PYD ‘nin Sivil Meclisini tanıyacak mı?



ABD Türkiye’ye nasıl bir mesaj veriyor



Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin sözde bağımsızlık referandumuna Türkiye’de kimler neden suskun kalıyor



Kıbrıs Müzakereleri başladı. Nasıl bir sonuç bekleniyor.



Türkiye’nin çevresinde kaos devam ederken İç siyasetteki gelişmeler…



CHP’nin Adalet yürüyüşüne PKK’nın destek açıklaması Ne anlama geliyor…



Oğuz Polatbilek soruyor



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı



Emekli Tümamiral Soner Polat Türkiye'nin milli siyasetlerini anlatıyor



Haber Merkezi bugün 20.30'de Ulusal Kanal'da



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