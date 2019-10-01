Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluş öyküsü Ulusal Kanal ekranlarında..

Çin’in ulusal önderi Sun Yat-Sen önderliğinde kurulan Çin Cumhuriyeti karşı devrimle yıkılmıştır..











Emperyalizme bağlı olan ve yönetimi ele geçiren Çan Kay-Şek kendi halkına zorbalık yapmaktadır. Mao önderliğindeki devrimciler tarihin akışını değiştiren bir mücadeleye girişirler.











Çin devriminin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun olağanüstü öyküsü…











Çin’in en ünlü oyuncuları Jackie Chan, Jet Li ve Donnie Yen’in başrolünü oynadığı Bir Cumhuriyetin Doğuşu, bu gece 00.30'da Ulusal Kanal’da.



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