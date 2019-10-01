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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş öyküsü Ulusal Kanal'da

Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluş öyküsü Ulusal Kanal ekranlarında..

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş öyküsü Ulusal Kanal'da

Çin’in ulusal önderi Sun Yat-Sen önderliğinde kurulan Çin Cumhuriyeti karşı devrimle yıkılmıştır..





Emperyalizme bağlı olan ve yönetimi ele geçiren Çan Kay-Şek kendi halkına zorbalık yapmaktadır. Mao önderliğindeki devrimciler tarihin akışını değiştiren bir mücadeleye girişirler.





Çin devriminin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun olağanüstü öyküsü…





Çin’in en ünlü oyuncuları Jackie Chan, Jet Li ve Donnie Yen’in başrolünü oynadığı Bir Cumhuriyetin Doğuşu, bu gece 00.30'da Ulusal Kanal’da.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #Jackie Chan #bir cumhuriyetin doğuşu #jet li #çin halk cumhuriyeti kuruluş öyküsü
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abrek - 4 yıl önce
nette paylaşılan linki var mı acaba filmin
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ali - 4 yıl önce
çin halk cumhuriyetinin kuruluş öyküsü. işte emperyalime karşı savaş ve başarı
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