Venezuela'daki devrime tanıklık eden belgesel film Devrimden Canlı Yayın cuma gecesi (bu gece) 00.00'da (24'te) Ulusal Kanal'da

ABD'nin programladığı tarihsel kaosa Venezuela'da çomak sokan Hugo Chavez önderliğindeki Bolivarcı devrimin hikayesi.



Medya ve muhaliflerin Chavez'i devirmek için ABD planlarına üstlendikleri rol.



Venezuela'daki devrime tanıklık eden belgesel film Devrimden Canlı Yayın cuma gecesi (bu gece) 00.00'da (24'te) Ulusal Kanal'da.



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