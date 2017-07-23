Halil Nebiler'le Televizyon Gazetesi, 24-28 Temmuz tarihlerinde Muğla Çökertme'de
Gündemdeki konular, seçkin konuklar
Haber, yorum ve sosyal medyanın gündemi
Gündemin ve yazın sıcaklığında evinize Ege'nin serinliğini getirecek sürprizler
Televizyon Gazetesi hafta içi her gün 11.00'de Ulusal Kanal'da
ulusal.com.tr
Halil Nebiler'le Televizyon Gazetesi, 24-28 Temmuz tarihlerinde Muğla Çökertme'de
Halil Nebiler'le Televizyon Gazetesi, 24-28 Temmuz tarihlerinde Muğla Çökertme'de
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.