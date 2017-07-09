İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da

Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da

Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da

İstanbul yürüyüşü sırasındanKılıçdaroğlu’nun Batı’ya yaptığı çağrı siyasetin gündeminde

Amerika, Avrupa, FETÖ ve PKK yürüyüşe nasıl destek verdi?

Kılıçdaroğlu’nun ‘‘Uluslararası araçlar geliştirilmeli’ çıkışı Amerika ve Avrupa’ya  müdahale çağrısı mı ?

Doğu Perinçek’i hedef alan suçlamalar hangi merkezden yürütülüyor?

Avrupa Parlamentosu  raporuna Türkiye nasıl yanıt vermeli?

ABD-İsrail destekli ‘Kürdistan’ referandumuna bölge ülkeleri izin verecek mi?

Gürkan Demir’in konukları Eski Devlet Bakanı Pof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan

Emekli  Kurmay Albay Mustafa Önsel

Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da

ulusal.com.tr

Etiketler; #söz meclisten içeri #ulusal kanal
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İpekyolu'nda vatandaşlar belediye hizmetlerinden memnun
Sonraki Haber
Markafoni'yi iş adamı Mahiroğlu alıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.