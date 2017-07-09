Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da

İstanbul yürüyüşü sırasındanKılıçdaroğlu’nun Batı’ya yaptığı çağrı siyasetin gündeminde



Amerika, Avrupa, FETÖ ve PKK yürüyüşe nasıl destek verdi?



Kılıçdaroğlu’nun ‘‘Uluslararası araçlar geliştirilmeli’ çıkışı Amerika ve Avrupa’ya müdahale çağrısı mı ?



Doğu Perinçek’i hedef alan suçlamalar hangi merkezden yürütülüyor?



Avrupa Parlamentosu raporuna Türkiye nasıl yanıt vermeli?



ABD-İsrail destekli ‘Kürdistan’ referandumuna bölge ülkeleri izin verecek mi?



Gürkan Demir’in konukları Eski Devlet Bakanı Pof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan



Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel



Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da



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