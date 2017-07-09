İstanbul yürüyüşü sırasındanKılıçdaroğlu’nun Batı’ya yaptığı çağrı siyasetin gündeminde
Amerika, Avrupa, FETÖ ve PKK yürüyüşe nasıl destek verdi?
Kılıçdaroğlu’nun ‘‘Uluslararası araçlar geliştirilmeli’ çıkışı Amerika ve Avrupa’ya müdahale çağrısı mı ?
Doğu Perinçek’i hedef alan suçlamalar hangi merkezden yürütülüyor?
Avrupa Parlamentosu raporuna Türkiye nasıl yanıt vermeli?
ABD-İsrail destekli ‘Kürdistan’ referandumuna bölge ülkeleri izin verecek mi?
Gürkan Demir’in konukları Eski Devlet Bakanı Pof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan
Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
ulusal.com.tr
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
İstanbul yürüyüşü sırasındanKılıçdaroğlu’nun Batı’ya yaptığı çağrı siyasetin gündeminde
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