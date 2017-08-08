Salihli'de uyuşturucu operasyonu
Salihli'de uyuşturucu operasyonu
FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davası sürüyor
FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davası sürüyor
Flaş Arda Turan ve Milli Takım kararı
Flaş Arda Turan ve Milli Takım kararı
TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı
TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı

Ulusal Özel, bugün 20.30'da Ulusal Kanal'da

Ulusal Özel, bugün 20.30'da Ulusal Kanal'da

Ergenekon-Balyoz tertipleri ve bölünme açılımı

Atlantik sistemiyle hesaplaşmayı kaçınılmaz hale mi getirdi?
 
24 Temmuz  2015'de başlayan harekatla  PKK'nın  hendeklere gömülmesi,
 
15 Temmuz 2016 FETÖ kalkışması,

Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı
 
Üç tarihi olayın anlamı ne?
 
Türkiye-Amerika savaşı mı, Saray savaşı mı?
 
TSK'nın hazırladığı FETÖ raporu
 
Örgütün yapısı, yönetim modeli ve işleyişi

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanma süreci
 
Yaş kararları ordunun geleceğini nasıl etkiledi?
 
ve Türk Ordusunun bugünkü ideolojik çizgisi
 
Türkiye Atlantik ittifakından koparak Avrasya'ya mı yöneliyor?
  
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'ın yöneteceği programın konukları Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Gazeteci-Yazar Ferit İlsever, Emekli Tümgeneral, Yazar Ahmet Yavuz
 
Ulusal Özel bugün 20.30'da Ulusal Kanal'da

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal özel #ulusal kanal
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