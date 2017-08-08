Ergenekon-Balyoz tertipleri ve bölünme açılımı
Atlantik sistemiyle hesaplaşmayı kaçınılmaz hale mi getirdi?
24 Temmuz 2015'de başlayan harekatla PKK'nın hendeklere gömülmesi,
15 Temmuz 2016 FETÖ kalkışması,
Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı
Üç tarihi olayın anlamı ne?
Türkiye-Amerika savaşı mı, Saray savaşı mı?
TSK'nın hazırladığı FETÖ raporu
Örgütün yapısı, yönetim modeli ve işleyişi
FETÖ'nün TSK içindeki yapılanma süreci
Yaş kararları ordunun geleceğini nasıl etkiledi?
ve Türk Ordusunun bugünkü ideolojik çizgisi
Türkiye Atlantik ittifakından koparak Avrasya'ya mı yöneliyor?
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'ın yöneteceği programın konukları Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi, Gazeteci-Yazar Ferit İlsever, Emekli Tümgeneral, Yazar Ahmet Yavuz
Ulusal Özel bugün 20.30'da Ulusal Kanal'da
ulusal.com.tr
Ergenekon-Balyoz tertipleri ve bölünme açılımı
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