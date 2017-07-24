Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek salı günü Televizyon Gazetesi'nde
Ekonomik kriz, terör, Batı Asya'da gerilimler ve savaş...
Türkiye nereye...
Cumhuriyet cephesinde iki farklı eğilim...
Vatan Savaşı ile ABD Gladyosu temizleniyor
AKP eliyle Cumhuriyet tasfiye diliyor
Bu eğilimler gerçeği yansıtıyor mu?
Hangisi öncelikli?
Emperyalizm ve Türk Solu, 1908 Devrimi'nden, Kurtuluş Savaşı'na 68'den, günümüzeTürkiye'nin vatan, bağımsızlık ve aydınlanma mücadelesi
Halil Nebiler soruyor,
Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek yanıtlıyor
Televizyon Gazetesi hafta içi her gün 11.00'de Ulusal Kanal'da
Halil Nebiler'le Televizyon Gazetesi hafta boyunca her gün 11.00'de Muğla Çökertme'de
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