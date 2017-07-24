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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek salı günü Televizyon Gazetesi'nde

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek salı günü Televizyon Gazetesi'nde

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek salı günü Televizyon Gazetesi'nde
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek salı günü Televizyon Gazetesi'nde

Ekonomik kriz, terör, Batı Asya'da gerilimler ve savaş...

Türkiye nereye...

Cumhuriyet cephesinde iki farklı eğilim...

Vatan Savaşı ile ABD Gladyosu temizleniyor

AKP eliyle Cumhuriyet tasfiye diliyor

Bu eğilimler gerçeği yansıtıyor mu? 

Hangisi öncelikli?

Emperyalizm ve Türk Solu, 1908 Devrimi'nden, Kurtuluş Savaşı'na 68'den, günümüzeTürkiye'nin vatan, bağımsızlık ve  aydınlanma mücadelesi

Halil Nebiler soruyor,

Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek yanıtlıyor

Televizyon Gazetesi hafta içi her gün 11.00'de Ulusal Kanal'da

Halil Nebiler'le Televizyon Gazetesi hafta boyunca her gün 11.00'de Muğla Çökertme'de 





 
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