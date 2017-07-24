Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek salı günü Televizyon Gazetesi'nde

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek salı günü Televizyon Gazetesi'nde



Ekonomik kriz, terör, Batı Asya'da gerilimler ve savaş...



Türkiye nereye...



Cumhuriyet cephesinde iki farklı eğilim...



Vatan Savaşı ile ABD Gladyosu temizleniyor



AKP eliyle Cumhuriyet tasfiye diliyor



Bu eğilimler gerçeği yansıtıyor mu?



Hangisi öncelikli?



Emperyalizm ve Türk Solu, 1908 Devrimi'nden, Kurtuluş Savaşı'na 68'den, günümüzeTürkiye'nin vatan, bağımsızlık ve aydınlanma mücadelesi



Halil Nebiler soruyor,



Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek yanıtlıyor



Televizyon Gazetesi hafta içi her gün 11.00'de Ulusal Kanal'da



Halil Nebiler'le Televizyon Gazetesi hafta boyunca her gün 11.00'de Muğla Çökertme'de











