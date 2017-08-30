Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, perşembe günü saat 20.302da Çıkış Yolu'nda
Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci nasıl değerlendiriyor?
ABD’nin denetimi zayıflıyor mu, güçleniyor mu?
Türkiye, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini hangi iklimde sağlayabilir?
Ankara-Moskova-Tahran'ın işbirliği, stratejik mi, taktiksel mi?
Türkiye’nin geleceğini belirleyecek öncelikli görev vatan bütünlüğü mü, laiklik mi?
“Hayır Bloku” iktidar seçeneği olabilir mi?
Vatansever adayın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması için hedef seçmen kitlesi kim?
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz soruyor Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yanıtlıyor
Çıkış Yolu perşembe 20.30'da Ulusal Kanal'da
ulusal.com.tr
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, perşembe günü saat 20.302da Çıkış Yolu'nda
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