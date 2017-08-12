Venezuela Büyükelçisi Jose Reyes, Ulusal Kanal'a konuştu

Venezuela Büyükelçisi Jose Reyes, Ulusal Kanal'a konuştu



Terör saldırısı neden askeri ayaklanma ya da darbe girişimi olarak servis edildi?



Eyleme kimler katıldı, arkasında hangi güçler var?



Amerika, Venezuela’yı neden "olağanüstü tehdit" olarak belirledi?



Venezuela Büyükelçisi Jose Reyes, İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı



Özel Röportaj 13 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Ulusal Kanal'da



ulusal.com.tr