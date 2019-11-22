Telegram ne kadar güvenli? Telegram'ın WhatsApp'tan farkı nedir? Telegram'a güvenmeli mi?

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Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine kurulu MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyoruz. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğinin arttırılması için toplulukla sürekli çalışıyoruz.