Sabahattin İsmail

CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın, CTP Kurultayı’nda yaptığı konuşma, teslimiyetçi-mandacı zihniyetin ne olduğunu gösteren enfes bir örnektir. Şöyle demiştir:

“AB çatısı altında iki ayrı devlet formülünün gerçekleşebilmesi için BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin ikna olması, 28 AB üyesi devletin KKTC’yi tanıması,..Anastasiadis’in KKTC’nin tanınmasını kabul ederek halkına anlatması gerekir…Böyle bir modelin federasyondan çok daha gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olduğu iddiasını anlamak mümkün değildir. Böyle bir formül ne gerçekçidir, ne de gerçekleşmesi durumunda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumaya müsaittir.”

Demek ki neymiş, milli bir hedef belirlerken BMGK’nin 5 daimi üyesinin, 28 AB üyesinin ve Anastasiadis’in iznini almak gerekirmiş!

Uygun görmezlerse, milli bir politika belirlememiz doğru değilmiş!

Önce onları ikna etmezsek, bu gerçekçi olmazmış!

Özetle Erhürman, meşru hak ve çıkarlarımızı korumamızı emperyalizmin iznine bağlamaktadır…

TESLİMİYETÇİLİK İŞTE TAM DA BUDUR!

Erhürman’ın teslimiyetçi-mandacı zihniyetine göre, Atatürk, kurtuluş savaşını başlatmadan önce 7 düvelin iznini almalıydı!

Kıbrıs Türk Halkı, KKTC’yi ilan etmeden önce Güvenlik Konseyi’nin, AB’ın ve Rum’un iznini almalıydı!

Ambargoların kalkmasını ve KKTC’nin tanınmasını talep etmemiz için önceden, BM’nin, AB’ın ve Rum’un iznini almamız gerekmektedir!

Erhürman’ın teslimiyetçi zihniyetine göre, BM’nin, AB’ın ve Rum’un karşı çıktığı hiçbir kararı almamamız, hiçbir adımı atmamamız, hatta nefes bile almamamız gerekmektedir…

Aksi halde atacağımız adım gerçekçi olmazmış!

“Federasyon, iki devletli çözümden çok daha gerçekçidir” diyor

Federasyon çok daha gerçekçiyse, üstelik BMGK’nin, AB’ın ve Rum’un da onayını aldığına göre, 50 yıldır niye hiçbir sonuç vermedi?

Madem federasyon daha gerçekçi, niye BM’nin tüm federasyon planları duvara toslayarak çöktü?

İki devletli çözümü hiç masaya getirmedik ki gerçekçi olup olmadığını sınayalım?

50 yıl daha federasyon için yalvaracağımıza, bırakın da yeni bir fikri savunalım..

Böylesine bir teslimiyetçiliğe ne gerek var?



Diyor ki “İki devletli çözüm gerçekleşse bile, hak ve çıkarlarımızı korumaya müsait değil!”

Ben anlamadım, siz anladınız mı?

İki devletli çözüm gerçekleşir de Rum devletiyle bir barış, dostluk, saldırmazlık ve işbirliği anlaşması imzalanırsa, niye hak ve çıkarlarımızı korumaya ters olsun?

Böyle bir saçmalık olabilir mi?

Bu teslimiyetçi zihniyet aynı gerekçeyle 15 Kasım 1983 öncesi sokaklarda KKTC ilanına karşı eylemler yapmakta, halka sünnetçi korkusu vermekteydi…

Kıbrıs Türk halkı bunlara kulak asmadı, self-determinasyon hakkını kullanarak bağımsız-egemen KKTC’yi ilan etti…

14 Kasım’da KKTC ilanına karşı miting yapan bu teslimiyetçiler, 15 Kasım’da Halk korkusu ile bağımsızlık ilanına kerhen oy verdiler….

16 Kasım’dan itibaren ise “KKTC ilanı yanlıştır, BM bizi yok edecek” diyerek sünnetçi korkusu vermeye devam ettiler…

KKTC 37 yaşında, bizi yok edemediler

37 yıldır aynı nakarat devam ediyor…

Aldırmayın!

Onlar vızıldar, Türk Halkı yoluna devam eder…

Atatürk rehberimizdir:

- “MANDA YOK İSTİKLAL VAR...HANGİ İSTİKLAL VARDIR Kİ, ECNEBİLERİN NASİHATLERİYLE, ECNEBİLERİN PLANLARIYLA YÜKSELEBİLSİN? YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!”