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Türk-Rus ortak devriyesi Derbesiye bölgesinde başladı
Güncel
01.11.2019, 12:16
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Türk ve Rus askerlerin ortak devriyesi başladı.
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#istanbul
#Emeklilikte yaşa takılanlar
#erdoğan
#ankara
#eyt
#vatan partisi
#kayseri
#Tahir Bozkır
#Chp Merkez ilçe başkanı Ömer Yurtseven
#mardin
#KENT-YOL
#Mega Müzik TV
#Murat Karayılan: Türkiye silah bırakırsa hay hay deriz çözüme katılırız
#Gemlikte Bölünme Anayasasına hayır dedi
#Hatay Valiliği topu savcıya attı
#Korgeneral Tevfik Özkılıç
#Ayetullah
#üniversite
#denizli
#atatürk