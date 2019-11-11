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Türk sinemasının en güzel gülen adamı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü

Kültür-Sanat 11.11.2019, 15:57
Türk sinemasının en güzel gülen adamı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü

10 Kasım 1944 doğumlu olan Kemal Sunal, doğum gününü 11 Kasım’da kutlamayı tercih etmiş hep