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Türk sinemasının en güzel gülen adamı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü
Kültür-Sanat
11.11.2019, 15:57
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10 Kasım 1944 doğumlu olan Kemal Sunal, doğum gününü 11 Kasım’da kutlamayı tercih etmiş hep
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Türk sinemasının en güzel gülen adamı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü
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#AKP
#chp
#antalya
#istanbul
#afrin
#türkiye
#ankara
#samsun
#diyarbakır
#bitlis
#nato
#Pürüz yok
#Aksaray
#Kıbrıs
#tsk
#Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda
#Özgür Akıncı
#Ali Reza Shoja-nuri
#telefonunuz çalınırsa
#araştırma