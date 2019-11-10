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Türk Telekom: 66 - OGM Ormanspor: 76

Spor 10.11.2019, 22:48
Türk Telekom: 66 - OGM Ormanspor: 76
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ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor, Türk Telekom'u 76-66 mağlup etti.