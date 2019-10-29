Sabahattin İsmail

CTP eski genel başkanı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmetali Talat, yaşamını federasyon mücadelesine adadı…

Bağımsız-egemen KKTC’yi yok edecek ve Türkiye ile Kıbrıs arasındaki bağı koparacak olan Annan Planı’nın hazırlanması, referanduma sunulması, EVET kararı çıkarılması, reddinden sonra tanınma sürecinin engellenmesi, Gambari sürecinin ve yeniden federasyon görüşmelerinin başlaması onun eseridir…

Hristofyas ile “iki oluşturucu vilayete ve tek egemenliğe dayalı bir federasyon” öngören 2 çerçeve anlaşması yapan ve bugünkü olumsuz sürecin alt yapısını hazırlayan da odur…

Talat, bunları yaparken tek bir şeye dikkat etti:

Alttan girdi, üstten çıktı, dil döktü ama ikna etti, Türkiye’deki AKP hükümeti ile birlikte hareket etti.

Türkiye ile hemfikir olmasa, perde gerisinde çatışma içinde olsa bile açığa dökmedi, KKTC CB olarak, Türk Ulusunu rencide edecek, Türk ulusu ile kavga edecek sözler kullanmaktan, Dünya’nın gözü önünde Türkiye ile kavga etmekten kaçındı…

Bunu Türkiye’yi ve AKP hükümetini çok sevdiğinden dolayı değil; bulunduğu makamda bunu yapmaması gerektiğini ve Türkiye ile çatışırsa, Türkiye’ye saldırırsa, dışlamaya kalkarsa, Kıbrıs sorununu federasyon temelinde asla çözemeyeceğini bildiği için yaptı…

AKINCI’YA TEPKİ

Talat, bu tecrübeyle şimdi her gün Akıncı’yı eleştiriyor…

“Türkiye ile kavga ederek bir yere varamazsın, Kıbrıs sorununu asla çözemezsin, tuttuğun yol çok yanlış” diyor…

Geçtiğimiz hafta BRT’de Mert Özdeş’e şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununu çözme kapasitesine sahip Türkiye ile diyalog içinde olan birisi olmalıdır. Bugün böyle bir Cumhurbaşkanlığı yok….Bazıları Türkiye’ye laf söyleyen bir Cumhurbaşkanı istiyor. Ben çözümü kotarabilecek bir Cumhurbaşkanı istiyorum. Türkiye’ye laf söyleyen bir Cumhurbaşkanı istiyorsanız Facebooklar dolu. Her birini Cumhurbaşkanı yapın o zaman”

Talat, Dilek Kırıcı’ya yaptığı açıklamada ise şöyle demiştir:

“Türkiye ve KKTC Hükümeti, İki Devlet veya Konfederasyon; Akıncı ise Federasyon diyor. Kaos var. Tekrar Akıncı seçilirse kaos devam eder. Anlaşmada, Türkiye’nin imzası uluslararası hukuk gereği şarttır. Türkiyesiz anlaşma yapamazsınız. Müzakereler sürecinde Türkiye’yi arakasına almayan bir dönem olmamıştır.”

Talat, Alithia gazetesindeki açıklamasında da şöyle demiştir:

“Akıncı Kıbrıs sorununu çözmeyi başaramaz, benim ve CTP’nin Akıncı’yı desteklemesi söz konusu değil..”

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları da facebook’ta yaptığı yorumda şöyle yazmıştır:

“Türkiye'siz anlaşma olmaz. Akıncı 2 yıldan beridir Türkiye ile konuşmuyor...Kazansa, ki kazanamaz, Türkiye ile ilişkilerini nasıl düzeltecek, bize de açıklasın…”

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Tam da bu günlerde Akıncı sosyal medyada bir afiş döndürüyor.

Diyor ki “ASLOLAN KIBRIS TÜRKÜNÜN KARARIDIR. TÜRKİYE TELKİN VE TAVSİYEDE BULUNABİLİR AMA SON KARARI BİZ VERİRİZ… ”



Ne ilginçtir, Anastasiadis, Yunan, ABD-AB da “ TÜRKİYE KARIŞMASIN, KIBRISLI LİDERLER KENDİ ARALARINDA ANLAŞIP ÇÖZÜMÜ YAPSIN ” diyorlar

Paralellik ve tezgah ortada değil mi?

Akıncı hükümeti, Meclisi, Türkiye’yi dinlemiyor…

Rum-Yunan’ı dinleyeceğine bari geçen seçimde seni destekleyen federasyoncu Talat’ı dinle!

Rum-Yunan’ın, ABD-AB’ın aklına göre hareket etmekten; Türkiye-KKTC ilişkilerini berhava etmekten artık vazgeç!