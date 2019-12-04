MEDYA
EĞİTİM-SAĞLIK
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
BİYOGRAFİ
MAGAZIN
Barış Pınarı Harekatı
Ana Sayfa
Yazarlar
Röportajlar
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
CANLI YAYIN
YAYIN AKIŞI
GÜNDEM
YURT
DÜNYA
SPOR
EKONOMİ
EMEK
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Twitter'a ücretli abonelik sistemi mi geliyor?
Teknoloji
04.12.2019, 18:02
1/4
Sosyal ağ Twitter'a abonelik sistemi geleceğini sosyal medyanın gündemine oturdu
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Twitter'a ücretli abonelik sistemi mi geliyor?
Haftalardır beklenen güncelleme geldi ve WhatsApp'ın adı değişti! İşte yeni uygulanan özellikler...
Spotify son 10 yılın en fazla dinlenen sanatçılarını açıkladı
ABD'den Fransa'ya karşı Google, Facebook, Apple ve Amazon hamlesi
Android'de WhatsApp Messenger from Facebook parmak izi kilidi nasıl aktifleştiriliyor
Yeni Galeriler
Twitter'a ücretli abonelik sistemi mi geliyor?
Kandıra hindisi ne kadar? 2020 yılbaşı hindi fiyatları
Tepkiler sonrası Can Yaman'ın dizisi iptal edildi
Merakla bekleniyor! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 yılında asgari geçim indirimi AGİ ne kadar olacak? 2020 brüt net asgari ücret belirlendi mi?
Dul eşler, çocuklar, ana-baba ve emekliler birden fazla emeklilik maaşı nasıl alır? Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişi her şeyi tek tek anlattı
Türkiye bize bakıyor!
Haber Kategorileri
YAYIN AKIŞI
GÜNDEM
YURT
DÜNYA
SPOR
EKONOMİ
EMEK
MEDYA
EĞİTİM-SAĞLIK
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
BİYOGRAFİ
Sayfalar
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
#istanbul
#ankara
#fetö
#Yasemin Güler Yıldız
#izmir
#tunceli
#denizli
#röportaj
#ordu
#ciguli öldü mü
#Karabükspor
#23 Nisan Pazar İstanbul hava durumu)
#ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar
#antalya
#netflix atiye
#üretim devrimi kurultayları
#Bill Paxton
#gaffar okkan
#suriçi
#vebezüela
Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır.
Yazılım ve Haber Teması: TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#istanbul
#ankara
#fetö
#Yasemin Güler Yıldız
#izmir
#tunceli
#denizli
#röportaj
#ordu
#ciguli öldü mü
#Karabükspor
#23 Nisan Pazar İstanbul hava durumu)
#ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar
#antalya
#netflix atiye
#üretim devrimi kurultayları
#Bill Paxton
#gaffar okkan
#suriçi
#vebezüela