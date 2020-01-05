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Ulusal Kanal Meşhed'den bildiriyor!
Dünya
05.01.2020, 13:18
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ABD'nin kanlı saldırısında hayatını kaybeden mazlum milletlerin kahramanları Kasım Süleymani ve El Mühendis yüzbinlerin katıldığı törenlerle uğurlanıyor.
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#istanbul
#karaçok
#dans gösterisi
#erdem atay
#A Milli Takım
#kore demokratik halk cumhuriyeti
#şırnak
#fenerbahçe
#afrin
#festival
#haber
#Putin
#son dakika
#çocuk
#deprem
#siirt
#doğu perinçek
#üretim devrimi kurultayları
#erzurum
#gaziantep