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Ulusal Kanal Meşhed'den bildiriyor!

Dünya 05.01.2020, 13:18
Ulusal Kanal Meşhed'den bildiriyor!
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ABD'nin kanlı saldırısında hayatını kaybeden mazlum milletlerin kahramanları Kasım Süleymani ve El Mühendis yüzbinlerin katıldığı törenlerle uğurlanıyor.