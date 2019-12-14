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Üniversite gençliği Kırmızı Beyaz’la buluştu

Güncel 14.12.2019, 11:12
Üniversite gençliği Kırmızı Beyaz’la buluştu
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Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden gençler, Kırmızı Beyaz dergisinin "Karşısın Ama Neye?" başlıklı 50. sayısını değerlendirdi.